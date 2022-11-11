Пугачева посетила концерт Zivert в Израиле

Алла Пугачева была замечена на концерте соотечественницы Zivert в столице Израиля.

Алла Пугачева продолжает появляться на публике в Израиле. На этот раз Алла Борисовна решила посетить концерт своей коллеги Zivert, который прошел в Тель-Авиве.

В соцсетях именитая артистка осыпала соотечественницу комплиментами, назвав Zivert красивой, талантливой и умной исполнительницей.

Пугачева заявила, что звезда сцены покорила ее сердце и сердца армии поклонников, о чем свидетельствовал битком набитый зал.