Пугачева посетила концерт Zivert в Израиле
2022-11-11 13:54
Алла Пугачева была замечена на концерте соотечественницы Zivert в столице Израиля.
Алла Пугачева продолжает появляться на публике в Израиле. На этот раз Алла Борисовна решила посетить концерт своей коллеги Zivert, который прошел в Тель-Авиве.
В соцсетях именитая артистка осыпала соотечественницу комплиментами, назвав Zivert красивой, талантливой и умной исполнительницей.
Пугачева заявила, что звезда сцены покорила ее сердце и сердца армии поклонников, о чем свидетельствовал битком набитый зал.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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