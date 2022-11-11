Лукашенко: через 15 лет в Беларуси все деревни превратятся в агрогородки

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, как через 15 лет изменятся все белорусские деревни.

11 ноября пресс-служба президента Республики Беларусь сообщила, что Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Толочинский район Витебской области пообещал, что в течение 10-15 лет на территории белорусского государства не будет ни одной старой деревни.

Лукашенко уточнил, что вместо заброшенных деревень на территории Беларуси будут только агрогородки, «чтобы они были по уровню жизни такими же, как в городе», что обеспечит приток новых жителей в сельскую местность.