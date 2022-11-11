На дне океана нашли обломок космического шаттла «Челленджер»
Дайверы, пытающиеся найти останки пропавшего самолета в Бермудском треугольнике, вместо этого обнаружили на дне моря часть космического корабля «Челленджер».
В 1986 году шаттл взорвался через несколько десятков секунд после взлета во Флориде, в результате чего погибли семь членов экипажа, в том числе учительница Криста Маколифф.
Сегмент размером 4,5 на 4 метра, замечательно сохранившийся на дне Атлантики, является одним из крупнейших фрагментов, найденных после этой трагедии, ознаменовавшей космическую историю, подтвердило NASA в четверг.
На кадрах, запечатлевших их открытие, два дайвера, отрывают из песка плиты теплозащиты шаттла. Эти маленькие черные квадраты покрывали всю нижнюю часть корабля, чтобы он мог выдерживать тмпературу при возвращении в атмосферу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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