На дне океана нашли обломок космического шаттла «Челленджер»

Дайверы, пытающиеся найти останки пропавшего самолета в Бермудском треугольнике, вместо этого обнаружили на дне моря часть космического корабля «Челленджер».

В 1986 году шаттл взорвался через несколько десятков секунд после взлета во Флориде, в результате чего погибли семь членов экипажа, в том числе учительница Криста Маколифф.

Сегмент размером 4,5 на 4 метра, замечательно сохранившийся на дне Атлантики, является одним из крупнейших фрагментов, найденных после этой трагедии, ознаменовавшей космическую историю, подтвердило NASA в четверг.

На кадрах, запечатлевших их открытие, два дайвера, отрывают из песка плиты теплозащиты шаттла. Эти маленькие черные квадраты покрывали всю нижнюю часть корабля, чтобы он мог выдерживать тмпературу при возвращении в атмосферу.