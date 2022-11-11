Представители Республиканской партии всерьёз обеспокоены «зацикленностью» Байдена на Украине.

11 ноября обозреватель китайской газеты-таблоида Global Times Андрей Кортунов заявил, что несмотря на то, что США стали главным бенефициаром украинского конфликта, некоторые члены правительства встревожены «зацикленностью» Байдена на Украине, который выделил Киеву уже более 55 миллиардов долларов.

Отмечается, что данная одержимость Байдена украинским конфликтом помешала руководству США сосредоточиться на внутренних проблемах, которые действительно важны для страны, такие как «инфляция, аборты, иммиграция, преступления и изменение климата».