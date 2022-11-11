Глава Офиса Зеленского Ермак сообщил об очередном обмене пленными с Россией

Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что в результате очередного обмена пленными с Россией в Украину вернулись 45 солдат.

11 ноября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своём официальном Telegram-канале сообщил об очередном состоявшемся обмене военнопленными с российской стороной.

Ермак уточнил, что благодаря работе координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Украину вернулись 45 сержантов и солдат ВСУ, а также 2 тела погибших в боях военнослужащих.