Глава Офиса Зеленского Ермак сообщил об очередном обмене пленными с Россией
2022-11-11 15:41
Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что в результате очередного обмена пленными с Россией в Украину вернулись 45 солдат.
11 ноября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своём официальном Telegram-канале сообщил об очередном состоявшемся обмене военнопленными с российской стороной.
Ермак уточнил, что благодаря работе координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Украину вернулись 45 сержантов и солдат ВСУ, а также 2 тела погибших в боях военнослужащих.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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