Трамп: Я хотел бы извиниться перед Меланией от имени новостных агентств

Трамп говорит: "Я хотел бы извиниться перед Меланией" от имени новостных агентств, которые сообщили, что он обвинил ее в своей неудавшейся поддержке доктора Оза

Трамп сказал, что ему жаль Меланию после сообщения о том, что он в частном порядке обвиняет ее в ошибочных советах по выборам.

New York Times сообщила, что Трамп пытается свалить вину на других за его поддержку Мехмета Оза.

Позорное поражение Оза высветило тяжелую ночь выборов для бывшего президента.

Бывший президент Дональд Трамп в четверг принес редкие извинения, выразив раскаяние после сообщения о том, что он обвинил бывшую первую леди Меланию Трамп и ведущего Fox News Шона Хэннити в том, что они подтолкнули его поддержать доктора Мехмета Оза.

"Я хотел бы извиниться перед Меланией и Шоном Хэннити за все фальшивые новости и вымышленные истории", - сказал Трамп в сообщении на своей социальной платформе Truth.

Его извинения последовали через несколько минут после отдельного сообщения, в котором он раскритиковал репортера New York Times Мэгги Хаберман за сообщение о том, что он в частном порядке обвиняет Меланию, Хэннити и магната казино Стива Винна в том, что они подтолкнули его поддержать Оза.

Поддержка Трампом Оза была основным фактором в среднесрочных посмертных, поскольку республиканцы возмущаются потерей места в Сенате демократам, что может стоить им большинства.