Дмитрий «Сармат» Рогозин возглавил группу военных советников в зоне спецоперации

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин с позывным «Сармат» сообщил, что возглавил в зоне спецоперации группу военных советников.

11 ноября бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своём официальном пресс-релизе заявил о том, что стал главой группы военных советников в зоне специальной военной операции России на Украине.

Взявший новый позывной – «Сармат» Рогозин также уточнил, что возглавляема им группа занимается обеспечением военно-технической поддержки военнослужащим Донецкой Народной Республики.