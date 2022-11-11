Дмитрий «Сармат» Рогозин возглавил группу военных советников в зоне спецоперации
2022-11-11 17:19
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин с позывным «Сармат» сообщил, что возглавил в зоне спецоперации группу военных советников.
11 ноября бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своём официальном пресс-релизе заявил о том, что стал главой группы военных советников в зоне специальной военной операции России на Украине.
Взявший новый позывной – «Сармат» Рогозин также уточнил, что возглавляема им группа занимается обеспечением военно-технической поддержки военнослужащим Донецкой Народной Республики.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Politico: Пентагон не видит вариантов вступления Украины в НАТО
МИД РФ: Россия закрыла въезд 200 гражданам США, признав их persona non grata
Лукашенко заявил о готовности Беларуси строить «мосты дружбы» с Польшей
American Conservative: просчёт США привёл к потере союзников в Латинской Америке
В Киеве запретили изучение русского языка в школах и детских садах