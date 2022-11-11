Рэйчел Уоллес из Англии так любит свою работу «Four Paws Doggie», что сделала татуировку с фирменным логотипом

Некоторые люди идут на работу как на казнь, другие мчатся на неё как на праздник. Рэйчел Уоллес явно относится ко второму типу людей.

Более того, 39-летняя жительница Ланкашира (Англия) настолько обожает свою работу в груминг-салоне и детском саду для собак «Four Paws Doggie», что решилась навсегда нанести доказательство этой любви на своё тело.

Сотрудница отправилась в тату-студию и сделала на ноге татуировку с логотипом любимой работы.

Рэйчел добавила, что на её коже имеется немало памятных рисунков, так что ей показалось, что будет правильным увековечить работу, ставшую огромной и важной частью её жизни.

Поступок сотрудницы произвёл большое впечатление на её начальницу Ферн Грести. Хотя она и без того знала, что Рэйчел является самой лучшей и усердной работницей.

Ферн добавила, что трудиться бок о бок с такой женщиной — это большая честь.