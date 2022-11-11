Два пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены
2022-11-11 17:50
Для затруднения перехода ВСУ на левобережную часть Херсонской области обрушены два пролёта Антоновского моста.
11 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на корреспондента с места событий, сообщило о том, что российские военные обрушили два пролёта Антоновского моста в Херсонской области.
Ранее, представитель военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз в своём пресс-релизе заявил о планах по подрыву мостов в регионе для затруднения перехода служащих Вооружённых сил Украины на левый берег реки Днепр.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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