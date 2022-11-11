Два пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены

Для затруднения перехода ВСУ на левобережную часть Херсонской области обрушены два пролёта Антоновского моста.

11 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на корреспондента с места событий, сообщило о том, что российские военные обрушили два пролёта Антоновского моста в Херсонской области.

Ранее, представитель военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз в своём пресс-релизе заявил о планах по подрыву мостов в регионе для затруднения перехода служащих Вооружённых сил Украины на левый берег реки Днепр.