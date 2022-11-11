Для объяснений в СГБ был вызван мэр латвийского города Резекне

Для объяснений в Службу госбезопасности Латвии вызвали мэра Резекне Александра Барташевича.

11 ноября ряд латвийских СМИ сообщили о том, что в связи с недавними публичными заявлениями Служба государственной безопасности Латвии вызвала для объяснений председателя Резекненской думы Александра Барташевича.

Ранее сообщалось, что Барташевич назвал снос памятника советским солдатам "варварскими действиями" и сообщил, что искал компромисса с властями перенести памятник на Мирное кладбище или оставить в Резекне, но получил отказ.

Источник сообщает, что каковы будут дальнейшие действия СГБ не известно, так как днем 11 ноября Барташевич опубликовал фотографии из больницы и в посте он благодарит хирургическое отделение Резекненской больницы и сообщает, что перенес операцию, но теперь все хорошо.