Для объяснений в СГБ был вызван мэр латвийского города Резекне
Для объяснений в Службу госбезопасности Латвии вызвали мэра Резекне Александра Барташевича.
11 ноября ряд латвийских СМИ сообщили о том, что в связи с недавними публичными заявлениями Служба государственной безопасности Латвии вызвала для объяснений председателя Резекненской думы Александра Барташевича.
Ранее сообщалось, что Барташевич назвал снос памятника советским солдатам "варварскими действиями" и сообщил, что искал компромисса с властями перенести памятник на Мирное кладбище или оставить в Резекне, но получил отказ.
Источник сообщает, что каковы будут дальнейшие действия СГБ не известно, так как днем 11 ноября Барташевич опубликовал фотографии из больницы и в посте он благодарит хирургическое отделение Резекненской больницы и сообщает, что перенес операцию, но теперь все хорошо.
Опубликовано: Елена Калиновская
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