В Национальном музее Норвегии на «Крик» Мунка сбежалась охрана и задержала эковандалов
Экологические активисты безуспешно пытались в пятницу в Осло приклеиться к культовому шедевру норвежского художника Эдварда Мунка - «Крик», чтобы осудить нефтяную промышленность Норвегии, сообщила полиция.
Вмешалась охрана Национального музея в Осло, и картина, защищенная стеклом, не пострадала, сообщила полиция норвежской столицы в Twitter.
«Мы в национальном музее после звонка охраны. Они обезвредили трех человек, в том числе двоих, которые пытались прилипнуть к раме», — сообщила полиция Осло. Перед уточнением: «У них не получилось, но на стекле есть следы клея. О повреждениях картины не сообщается».
Министр культуры Норвегии Анетт Треттебергстуен назвала акцию «неприемлемой ». Норвегия, безусловно, является крупнейшим производителем нефти в Западной Европе и сталкивается с растущей критикой эксплуатации нефти.
Опубликовано: Тарас Медведев
Politico: Пентагон не видит вариантов вступления Украины в НАТО
Россия запретила въезд 200 гражданам США, включая братьев и сестру Байдена
Лукашенко заявил о готовности Беларуси строить «мосты дружбы» с Польшей
МИД РФ: Россия закрыла въезд 200 гражданам США, признав их persona non grata
В Киеве запретили изучение русского языка в школах и детских садах