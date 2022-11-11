В Национальном музее Норвегии на «Крик» Мунка сбежалась охрана и задержала эковандалов

Экологические активисты безуспешно пытались в пятницу в Осло приклеиться к культовому шедевру норвежского художника Эдварда Мунка - «Крик», чтобы осудить нефтяную промышленность Норвегии, сообщила полиция.

Вмешалась охрана Национального музея в Осло, и картина, защищенная стеклом, не пострадала, сообщила полиция норвежской столицы в Twitter.

«Мы в национальном музее после звонка охраны. Они обезвредили трех человек, в том числе двоих, которые пытались прилипнуть к раме», — сообщила полиция Осло. Перед уточнением: «У них не получилось, но на стекле есть следы клея. О повреждениях картины не сообщается».

Министр культуры Норвегии Анетт Треттебергстуен назвала акцию «неприемлемой ». Норвегия, безусловно, является крупнейшим производителем нефти в Западной Европе и сталкивается с растущей критикой эксплуатации нефти.