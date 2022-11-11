МИД РФ: Москва готова к мирным переговорам с Киевом без предварительных условий
2022-11-11 18:28
Представитель Министерства иностранных дел России Сергей Рябков утверждает, что российское правительство готово к переговорам с Украиной.
Заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков утверждает, что Россия готова возобновить переговорный процесс с Украиной без выдвижения предварительных условий со стороны Москвы. Днём ранее аналогичную позицию высказывала сотрудница российского МИДа Мария Захарова.
Вместе с тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил уверенность, что цили спецоперации в Украине могут быть достигнуты мирными переговорами, однако сейчас это невозможно, поскольку Киев не согласен участвовать в переговорном процессе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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