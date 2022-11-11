МИД РФ: Москва готова к мирным переговорам с Киевом без предварительных условий

Представитель Министерства иностранных дел России Сергей Рябков утверждает, что российское правительство готово к переговорам с Украиной.

Заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков утверждает, что Россия готова возобновить переговорный процесс с Украиной без выдвижения предварительных условий со стороны Москвы. Днём ранее аналогичную позицию высказывала сотрудница российского МИДа Мария Захарова.

Вместе с тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил уверенность, что цили спецоперации в Украине могут быть достигнуты мирными переговорами, однако сейчас это невозможно, поскольку Киев не согласен участвовать в переговорном процессе.