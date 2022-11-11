Лукашенко пригрозил национализировать иностранный капитал на территории Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил «латышей, финнов и прочих» о последствиях попыток покинуть белорусский рынок.
11 ноября Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о том, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе своего рабочего визита в в Толочинский район обсудил с губернатором Витебской области Александром Субботиным обсудил развитие проекта частной компании в сфере деревянного домостроения в городском посёлке Коханово.
Субботин сообщил Лукашенко о том, что «к нам хотели заходить литовцы с этим проектом», чем вызвал недовольство белорусского лидера, который поручил витебскому губернатору исключить возможность участия в проектах «литовцев, финнов и прочих», которые недобросовестно подходят к выполнению своих обязательств.
Лукашенко пояснил, что ему известно о нескольких попытках литовских и финских предпринимателей либо бросить, либо выгодно продать иностранный капитал на территории Беларуси, а также отметил, что им не удастся осуществить задуманное, ведь «это будет национализировано».
Опубликовано: Диана Мудреченко
Politico: Пентагон не видит вариантов вступления Украины в НАТО
Россия запретила въезд 200 гражданам США, включая братьев и сестру Байдена
Лукашенко заявил о готовности Беларуси строить «мосты дружбы» с Польшей
МИД РФ: Россия закрыла въезд 200 гражданам США, признав их persona non grata
В Киеве запретили изучение русского языка в школах и детских садах