Лукашенко пригрозил национализировать иностранный капитал на территории Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил «латышей, финнов и прочих» о последствиях попыток покинуть белорусский рынок.

11 ноября Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о том, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе своего рабочего визита в в Толочинский район обсудил с губернатором Витебской области Александром Субботиным обсудил развитие проекта частной компании в сфере деревянного домостроения в городском посёлке Коханово.

Субботин сообщил Лукашенко о том, что «к нам хотели заходить литовцы с этим проектом», чем вызвал недовольство белорусского лидера, который поручил витебскому губернатору исключить возможность участия в проектах «литовцев, финнов и прочих», которые недобросовестно подходят к выполнению своих обязательств.

Лукашенко пояснил, что ему известно о нескольких попытках литовских и финских предпринимателей либо бросить, либо выгодно продать иностранный капитал на территории Беларуси, а также отметил, что им не удастся осуществить задуманное, ведь «это будет национализировано».