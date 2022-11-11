Лукашенко пригрозил национализировать активы бегущих из Беларуси инвесторов

Александр Лукашенко утверждает, что имущество убегающих из Беларуси западных инвесторов будет национализировано.

11 ноября Александр Лукашенко сообщил, что в его распоряжении появилась информация об инвесторах из Финляндии, которые бросили свои проекты в Беларуси, сбежав из страны. По данным Лукашенко, аналогичную манипуляцию в Беларуси в настоящий момент пытаются осуществить инвесторы из Литвы.

Александр Лукашенко предупреждает глав подобных зарубежных компаний, что их собственность на территории белорусского государства может быть национализирована.