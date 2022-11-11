Лукашенко пригрозил национализировать активы бегущих из Беларуси инвесторов
2022-11-11 18:45
Александр Лукашенко утверждает, что имущество убегающих из Беларуси западных инвесторов будет национализировано.
11 ноября Александр Лукашенко сообщил, что в его распоряжении появилась информация об инвесторах из Финляндии, которые бросили свои проекты в Беларуси, сбежав из страны. По данным Лукашенко, аналогичную манипуляцию в Беларуси в настоящий момент пытаются осуществить инвесторы из Литвы.
Александр Лукашенко предупреждает глав подобных зарубежных компаний, что их собственность на территории белорусского государства может быть национализирована.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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