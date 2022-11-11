Криптобиржа FTX объявила о банкротстве после отставки Сэма Бэнкмана-Фрида

Криптовалютная биржа FTX уведомила клиентов о том, что компания запустила процедуру объявления банкроства.

11 ноября генеральный директор третьей по объёмам торгов криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид подал в отставку по собственному желанию. Позднее компания FTX объявила о запуске процедуры признания собственного банкротства из-за неспособности выполнить обязательства перед клиентами.

Примечательно, что накануне выкупить криптобиржу FTX устно согласилась компания CZ Binance, однако буквально через сутки отказалась от подобного решения, узнав, что Сэм Бэнкман-Фрид мог задействовать деньги клиентов для инвестирования в другие проекты.