Криптобиржа FTX объявила о банкротстве после отставки Сэма Бэнкмана-Фрида
2022-11-11 18:51
Криптовалютная биржа FTX уведомила клиентов о том, что компания запустила процедуру объявления банкроства.
11 ноября генеральный директор третьей по объёмам торгов криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид подал в отставку по собственному желанию. Позднее компания FTX объявила о запуске процедуры признания собственного банкротства из-за неспособности выполнить обязательства перед клиентами.
Примечательно, что накануне выкупить криптобиржу FTX устно согласилась компания CZ Binance, однако буквально через сутки отказалась от подобного решения, узнав, что Сэм Бэнкман-Фрид мог задействовать деньги клиентов для инвестирования в другие проекты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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