Офис Зеленского: Украина выстроила 3 км стены на границе с Беларусью

В офисе Владимира Зеленского сообщили о начале строительства забора на границе Украины с Беларусью.

Вечером 11 ноября офис Владимира Зеленского обнародовал пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что украинские инженеры уже возвели три километра стены на границе Украины и Беларуси, поскольку в Киеве опасаются, что белорусские войска могут осуществить наступательную операцию в ближайшем будущем.

Примечательно, что Александр Лукашенко неоднократно заявлял о нежелании отправлять белорусские войска на территорию Украины для участия в российской спецоперации.