Офис Зеленского: Украина выстроила 3 км стены на границе с Беларусью
2022-11-11 19:05
В офисе Владимира Зеленского сообщили о начале строительства забора на границе Украины с Беларусью.
Вечером 11 ноября офис Владимира Зеленского обнародовал пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что украинские инженеры уже возвели три километра стены на границе Украины и Беларуси, поскольку в Киеве опасаются, что белорусские войска могут осуществить наступательную операцию в ближайшем будущем.
Примечательно, что Александр Лукашенко неоднократно заявлял о нежелании отправлять белорусские войска на территорию Украины для участия в российской спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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