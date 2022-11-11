Польша может обязать украинских беженцев осудить преступления Бандеры
2022-11-11 19:21
В Польше могут обязать беженцев из Украины осуждать деятельность Степана Бандеры.
В парламенте Польши рассмотрят законопроект, который может обязать украинских беженцев осудить преступления Степана Бандеры.
Националистическая партия "Конфедерация польской короны" 1 ноября, в день независимости выдвинула проект закона, который касается беженцев из Украины.
Так, сообщает РИА Новости, украинцев хотят обязать осудить Украинскую повстанческую армию* (УПА*) и Организацию украинских националистов* (ОУН*).
Данный антибандеровский закон иначе именуется как декларацией лояльности Республике Польша.
* – запрещены в РФ
Опубликовано: Николай Скира
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