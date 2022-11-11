Польша может обязать украинских беженцев осудить преступления Бандеры

APS
2022-11-11 19:21

В Польше могут обязать беженцев из Украины осуждать деятельность Степана Бандеры.

В парламенте Польши рассмотрят законопроект, который может обязать украинских беженцев осудить преступления Степана Бандеры.

Националистическая партия "Конфедерация польской короны" 1 ноября, в день независимости выдвинула проект закона, который касается беженцев из Украины.

Так, сообщает РИА Новости, украинцев хотят обязать осудить Украинскую повстанческую армию* (УПА*) и Организацию украинских националистов* (ОУН*).

Данный антибандеровский закон иначе именуется как декларацией лояльности Республике Польша.

* – запрещены в РФ

Опубликовано: Николай Скира