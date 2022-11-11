Польша может обязать украинских беженцев осудить преступления Бандеры

Рэйчел Уоллес из Англии так любит свою работу «Four Paws Doggie», что сделала татуировку с фирменным логотипом

Некоторые люди идут на работу как на казнь, другие мчатся на неё как на праздник. Рэйчел Уоллес явно относится ко второму типу людей.

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