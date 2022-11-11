МИД РФ: Россия закрыла въезд 200 гражданам США, признав их persona non grata
2022-11-11 19:42
Министерство иностранных дел России утверждает, что с сегодняшнего дня въезд в страну закрыт ещё для 200 американских граждан.
Вечером 11 ноября Министерство иностранных дел России опубликовало свежий пресс-релиз, в рамках которого сообщается, что ведомство составило новый список из 200 американских граждан, которым на неопределённый срок запрещается въезд на территорию Российской Федерации.
В пресс-релизе российского МИДа подчёркивается, что все 200 американцев, признанные persona non grata в России, попали под санкции из-за недружественной политики Вашингтона.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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МИД РФ: Россия закрыла въезд 200 гражданам США, признав их persona non grata
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