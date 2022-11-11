Россия запретила въезд 200 гражданам США, включая братьев и сестру Байдена

МИД России сообщил о введении персональных санкции против двуста американских граждан.

В пятницу вечером Министерство иностранных дел РФ сообщило, что Москва запрещает въезд 200 гражданам Соединённых Штатов на территорию России. В числе попавших под российские санкции оказались сестра и два брата американского президента Джо Байдена, а также спикер пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер.

В МИД России отметили, что новые санкции Москвы в отношении Вашингтона являются закономерным российским ответом на недружественную и откровенно провокационную внешнюю политику США.