Представитель университета Мичигана Джон Чорчиари утверждает, что у европейских стран не осталось выбора, кроме как прекратить оказывать помощь Киеву.

11 ноября американская газета Newsweek взяла интервью у сотрудника Мичиганского университета Джона Чорчиари, который утверждает, что государства европейского региона больше не могут свободно выбирать, оказывать ли поддержку Киеву, и обязаны прекратить помогать Украине. По данным Чорчиари, в первую очередь это вызвано недовольством населения Европы в связи с растущими ценами на еду и ЖКУ.

Также Джон Чорчиари напомнил, что восточноевропейские страны блокируют инициативы Европейского союза по предоставлению новых финансовых пакетов Киеву. Одним из таких примеров является Венгрия, которая в одностороннем порядке заблокировала инициативу ЕС по выделению 18 миллиардов евро Украине.