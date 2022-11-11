Rebelión: США хотят переговоров с Россией по СНВ, отодвинув тему Украины
2022-11-11 20:11
Издание Rebelión утверждает, что американское правительство хочет обсудить с Россией новый договор СНВ о сокращении ядерных арсеналов, а тема Украины не является приоритетной для Вашингтона.
Испанская газета Rebelión уведомляет, что администрация Джо Байдена считает максимальным приоритетом Вашингтона начало новых переговоров по СНВ с Россией, которые позволят подписать новый договор о взаимном сокращении арсеналов ядерного оружия. По данным Rebelión, опасения США связаны с тем, что сфера гиперзвукового оружия в России слишком быстро развивается.
Также колумнист Rebelión отметил, что в настоящий момент правительство Соединённых Штатов не желает поднимать тему украинского конфликта при возобновлении диалога с Москвой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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