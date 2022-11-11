Rebelión: США хотят переговоров с Россией по СНВ, отодвинув тему Украины

Издание Rebelión утверждает, что американское правительство хочет обсудить с Россией новый договор СНВ о сокращении ядерных арсеналов, а тема Украины не является приоритетной для Вашингтона.

Испанская газета Rebelión уведомляет, что администрация Джо Байдена считает максимальным приоритетом Вашингтона начало новых переговоров по СНВ с Россией, которые позволят подписать новый договор о взаимном сокращении арсеналов ядерного оружия. По данным Rebelión, опасения США связаны с тем, что сфера гиперзвукового оружия в России слишком быстро развивается.

Также колумнист Rebelión отметил, что в настоящий момент правительство Соединённых Штатов не желает поднимать тему украинского конфликта при возобновлении диалога с Москвой.