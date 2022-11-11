Русская армия взяла под контроль посёлок Опытное под Донецком

Российские военнослужащие взяли под контроль стратегически важный посёлок Опытное под Донецком, вынудив отступить бойцов ВСУ.

11 ноября военные корреспонденты WarGonzo сообщили о том, что расположенный между Авдеевкой и Донецким аэропортом посёлок Опытное взят под контроль Вооружённых сил Российской Федерации.

Отмечается, что первыми в посёлок зашли солдаты батальона «Спарта», после чего вслед за ними по флангам выровнялась 1-я Славянская бригада Народной милиции ДНР, отвоевав Опытное у бойцов ВСУ.