Русская армия взяла под контроль посёлок Опытное под Донецком
2022-11-11 20:42
Российские военнослужащие взяли под контроль стратегически важный посёлок Опытное под Донецком, вынудив отступить бойцов ВСУ.
11 ноября военные корреспонденты WarGonzo сообщили о том, что расположенный между Авдеевкой и Донецким аэропортом посёлок Опытное взят под контроль Вооружённых сил Российской Федерации.
Отмечается, что первыми в посёлок зашли солдаты батальона «Спарта», после чего вслед за ними по флангам выровнялась 1-я Славянская бригада Народной милиции ДНР, отвоевав Опытное у бойцов ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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