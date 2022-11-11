Замглавы Офиса Зеленского Тимошенко заявил о строительстве стены на границе с Беларусью
2022-11-11 21:03
Замглавы Офиса Зеленского Кирилл Тимошенко заявил о строительстве стены в Волынской, Ровенской и Житомирской областях Украины на границе с Беларусью.
11 ноября заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своём официальном пресс-релизе рассказал о том, что в Волынской, Ровенской и Житомирской областях ведутся работы по строительству фортификационных заграждений на границе с Беларусью.
Тимошенко уточнил, что в настоящее время в Волынской области заграждение из рва, насыпи, железобетонного забора с колючей проволокой на белорусско-украинской границе имеет протяжённость лишь 3 километра из 1084.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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