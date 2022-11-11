Нидерланды откликнулись на предложение Путина передать застрявшие из-за санкций российские удобрения третьим странам

Президент России Владимир Путин дал указание МИД России изучить ситуацию с замороженными российскими удобрениями в иностранных портах и передать их развивающимся странам на безвозмездной основе.

Первыми откликнулись на призыв российского лидера Нидерланды. В пятницу власти этой страны дали добро на отправку в Африку 20 тыс тонн российских удобрений.

МИД Нидерландов сообщил, что такая партия удобрений была арестована в порту Роттердама из-за санкций, передает Рейтер.

Груз по заявке ООН должен отправиться в Малави.

Напомним, что всего по оценке российской стороны в иностранных портах тем же образом застряли удобрения объемом в 300 тыс. тонн.