Нидерланды откликнулись на предложение Путина передать застрявшие из-за санкций российские удобрения третьим странам
2022-11-11 21:11
Президент России Владимир Путин дал указание МИД России изучить ситуацию с замороженными российскими удобрениями в иностранных портах и передать их развивающимся странам на безвозмездной основе.
Первыми откликнулись на призыв российского лидера Нидерланды. В пятницу власти этой страны дали добро на отправку в Африку 20 тыс тонн российских удобрений.
МИД Нидерландов сообщил, что такая партия удобрений была арестована в порту Роттердама из-за санкций, передает Рейтер.
Груз по заявке ООН должен отправиться в Малави.
Напомним, что всего по оценке российской стороны в иностранных портах тем же образом застряли удобрения объемом в 300 тыс. тонн.
Опубликовано: Тарас Медведев
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