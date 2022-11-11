Истребители Eurofighter ВВС Испании прибыли в Болгарию для участия в миссии НАТО
2022-11-11 21:13
Испанские истребители истребители Eurofighter прибыли на авиабазу в Болгарии для участия в миссии НАТО.
11 ноября пресс-служба Министерства обороны Республики Болгария сообщила о том, что четыре многоцелевых истребителя Eurofighter военно-воздушных сил Испании и 130 военнослужащих прибыли на болгарскую авиабазу Граф-Игнатьево.
Отмечается, что испанские истребители и военные прибыли в Болгарию для реализации задачи по усилению охраны воздушного пространства страны в рамках миссии НАТО, которая продлится до 31 марта 2023 года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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