Еврокомиссия мобилизует миллиард евро для облегчения экспорта украинского зерна

Европейская комиссия и несколько банков развития объявили, что они мобилизуют один миллиард евро для облегчения экспорта зерновых из Украины из-за угрозы блокирования портов Черного моря.

Исполнительный орган Сообщества, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирный банк вложат эти деньги в «коридоры солидарности», созданные с мая ЕС.

Это маршруты, предназначенные для перевозки зерна из Украины автомобильным или железнодорожным транспортом в порты Европейского Союза, откуда оно может быть отправлено по всему миру.