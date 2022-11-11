Еврокомиссия мобилизует миллиард евро для облегчения экспорта украинского зерна
2022-11-11 21:16
Европейская комиссия и несколько банков развития объявили, что они мобилизуют один миллиард евро для облегчения экспорта зерновых из Украины из-за угрозы блокирования портов Черного моря.
Исполнительный орган Сообщества, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирный банк вложат эти деньги в «коридоры солидарности», созданные с мая ЕС.
Это маршруты, предназначенные для перевозки зерна из Украины автомобильным или железнодорожным транспортом в порты Европейского Союза, откуда оно может быть отправлено по всему миру.
Опубликовано: Тарас Медведев
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