Британские фермеры предложили правительству выход из энергокризиса, дело пахнет навозом

Фермеры в Великобритании предложили использовать для отопления домов навоз, что сократит затраты на другие источники энергии.

«Мы показали, что «poo power» (энергия экскрементов) является жизнеспособным и надежным источником энергии, поэтому мы призываем правительство поддержать британских фермеров, а также сектора отходов и энергетики, для реализации их планов по осуществлению инвестиций в инфраструктуру», — рассказал Джеймс Пири, вице-президент Arla, крупнейшего молочного кооператива Британии изданию Mirror.

Отопление навозом один из старейших способов обогрева домов, который применялся в основном степняками и жителями пустынь, из-за невозможности найти достаточное количество дров.

В современных условиях из навоза добывают метан, который затем также используют для отопления и получения электроэнергии.