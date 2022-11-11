Британские фермеры предложили правительству выход из энергокризиса, дело пахнет навозом
Фермеры в Великобритании предложили использовать для отопления домов навоз, что сократит затраты на другие источники энергии.
«Мы показали, что «poo power» (энергия экскрементов) является жизнеспособным и надежным источником энергии, поэтому мы призываем правительство поддержать британских фермеров, а также сектора отходов и энергетики, для реализации их планов по осуществлению инвестиций в инфраструктуру», — рассказал Джеймс Пири, вице-президент Arla, крупнейшего молочного кооператива Британии изданию Mirror.
Отопление навозом один из старейших способов обогрева домов, который применялся в основном степняками и жителями пустынь, из-за невозможности найти достаточное количество дров.
В современных условиях из навоза добывают метан, который затем также используют для отопления и получения электроэнергии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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