Foreign Policy: переговоры с Россией по СНВ стали тайной целью США с лета
2022-11-11 21:30
Издание Foreign Policy утверждает, что ключевой целью Вашингтона является подписание нового договора с Россией о сокращении запасов ядерного оружия.
Американская газета Foreign Policy сообщает, что ещё летом 2022 года правительство и Госдепартамент Соединённых Штатов выбрали своей тайной целью начало новых переговоров с Россией о подписании соглашения, который придёт на смену СНВ и позволит Москве и Вашингтону взаимно сокращать ядерные арсеналы на безопасных условиях.
По мнению публицистов Foreign Policy, американские политики всё чаще стали говорить о необходимости подписания нового аналога СНВ с Москвой несмотря на растущую эскалацию в отношениях между Россией и США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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