Байдена назвали «позором международного масштаба» из-за одной оговорки

Джо Байден столкнулся с критикой после того, как не смог выговорить простое предложение в ходе своей недавней речи на 27-ой конференции в ООН, посвящённой климату.

Пользователи мессенджера Twitter раскритиковали Джо Байдена, который в ходе выступления в Шарм-эш-Шейхе несколько раз подряд не смог выговорить предложение "поспособствовать становлению глобальной чистой энергетической экономики". Во время речи Байден поспешил извиниться за многочисленные оговорки, отметив, что текст писала его команда.

Некоторые из читателей Twitter уверены, что очередной публичный провал Джо Байдена стал "позором международного масштаба", ввиду чего граждане вновь потребовали отставки действующего президента США.