Лондон обвинил Иран в угрозах убийством британских журналистов

Британское правительство в пятницу обвинило Иран в том, что он угрожал смертью журналистам, базирующимся в Соединенном Королевстве, и по этой причине вызвало поверенного в делах Ирана, заявил глава дипломатии.

«Сегодня я вызвал временного поверенного в делах Ирана после того, как журналисты, работающие в Великобритании, получили угрозы убийством из Ирана», — написал в Twitter министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

«Мы не потерпим угроз или запугивания со стороны иностранных государств в отношении лиц, проживающих в Великобритании», — добавил он.

Реакция наступила после того, как лондонский персоязычный телеканал Iran International сообщил ранее на этой неделе, что двое его журналистов, работающих в Великобритании, получили смертельные угрозы от Стражей исламской революции (идеологическая армия Тегерана).

По данным группы, владеющей каналом, масштаб угроз побудил лондонскую полицию «официально сообщить двум журналистам, что эти угрозы представляют непосредственную, реальную и значительную опасность для их жизни и жизни их семей».