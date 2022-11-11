Reuters: ЕС не установит потолок цен на газ из России из-за разногласий

Информагентство Reuters утверждает, что внутренние споры мешают Евросоюзу установить ценовые ограничения на поставки российского газа.

Американская газета Reuters утверждает, что 24 ноября постпреды Европейского союза хотят окончательно согласовать потолок цен на импорт газа из России, однако маловероятно, что странам ЕС удастся это сделать в ближайшее время. По данным журналистов Reuters, внутренние споры Евросоюза о ценовом потолке на российский газ существенно препятствуют его установлению.

Также в Reuters отметили, что наибольшее количество претензий к Брюсселю в связи с желанием установить потолок цен на газ из РФ выражают Польша, Греция, Бельгия и Италия.