Шац: Пугачева, Little Big, Noize MC и Слепаков встретились в кафе Тель-Авива

Телеведущий Михаил Шац рассказал о встрече уехавших из России звёзд в одном из заведений Израиля.

11 ноября Михаил Шац опубликовал новый фотоснимок в мессенджере Instagram (деятельность социальной сети запрещена в России на основании признания компании Meta экстремистской организации), где показал встречу Аллы Пугачёвой с Семёном Слепаковым, солистом Little Big, Noize MC и другими звёздами в Израиле.

По словам Шаца, который также присутствовал на фотографии, событие происходило в одном из кафе израильского Тель-Авива, где звёздные россияне собрались за одним столом.