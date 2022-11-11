Шац: Пугачева, Little Big, Noize MC и Слепаков встретились в кафе Тель-Авива
2022-11-11 21:56
Телеведущий Михаил Шац рассказал о встрече уехавших из России звёзд в одном из заведений Израиля.
11 ноября Михаил Шац опубликовал новый фотоснимок в мессенджере Instagram (деятельность социальной сети запрещена в России на основании признания компании Meta экстремистской организации), где показал встречу Аллы Пугачёвой с Семёном Слепаковым, солистом Little Big, Noize MC и другими звёздами в Израиле.
По словам Шаца, который также присутствовал на фотографии, событие происходило в одном из кафе израильского Тель-Авива, где звёздные россияне собрались за одним столом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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