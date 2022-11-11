Биржа криптовалют FTX объявила о банкротстве в США

APS
2022-11-11 22:02

Крупная американская криптовалютная биржа FTX подала заявление о банкротстве.

В своем официальном Twitter-аккаунте биржа криптовалют FTX объявила о своем банкротстве.

"Компании группы FTX приняли решение добровольно объявить о банкротстве в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве", - говорится в публикации.

Процедура банкротства затронет West Realm, Alameda и еще 130 аффилированных компаний.

Опубликовано: Максим Алексеев