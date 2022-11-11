Биржа криптовалют FTX объявила о банкротстве в США
2022-11-11 22:02
Крупная американская криптовалютная биржа FTX подала заявление о банкротстве.
В своем официальном Twitter-аккаунте биржа криптовалют FTX объявила о своем банкротстве.
"Компании группы FTX приняли решение добровольно объявить о банкротстве в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве", - говорится в публикации.
Процедура банкротства затронет West Realm, Alameda и еще 130 аффилированных компаний.
Опубликовано: Максим Алексеев
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