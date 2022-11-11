В Херсоне возник крупный пожар в местном СИЗО
2022-11-11 22:05
Очевидцы сообщили о возникновении крупного пожара на территории херсонского СИЗО.
В пятницу ночью, 11 ноября 2022 года, ряд крупных Telegram-каналов, со ссылкой на очевидцев, сообщили о том, что на территории херсонского следственного изолятора произошёл крупный пожар.
Отмечается, что причины возникновения возгорания в СИЗО в настоящее время неизвестны. Официальной информации о ночном происшествии в Херсоне на данный момент нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Офис Зеленского: Украина выстроила 3 км стены на границе с Беларусью
Владимир Зеленский: Спецназ ВСУ уже вошли в Херсон
Песков: Кремль не считает унизительным вывод армии РФ из Херсона
Премьер -министр Украины назвал сумму ущерба энергетики от ударов России
Лукашенко заявил о готовности Беларуси строить «мосты дружбы» с Польшей