В Херсоне возник крупный пожар в местном СИЗО

Очевидцы сообщили о возникновении крупного пожара на территории херсонского СИЗО.

В пятницу ночью, 11 ноября 2022 года, ряд крупных Telegram-каналов, со ссылкой на очевидцев, сообщили о том, что на территории херсонского следственного изолятора произошёл крупный пожар.

Отмечается, что причины возникновения возгорания в СИЗО в настоящее время неизвестны. Официальной информации о ночном происшествии в Херсоне на данный момент нет.