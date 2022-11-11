Швейцарский рабочий упал в раскаленный алюминий и выжил
2022-11-11 22:22
Швейцарский рабочий упал в чан с расплавленным алюминием, но чудом смог и выжить.
В швейцарском городе Санкт-Галлен рабочий одного из местных предприятий, не удержал равновесие и упал в чан с раскаленным алюминием, сообщает полиция страны. Температура металла составляла 720 градусов Цельсия.
"Он смог подтянуться и подняться на ноги, но получил ожоги и травмы", - комментируют случай в полицейском управлении.
Пострадавшего доставили в больницу и оказали помощь.
Опубликовано: Максим Алексеев
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