Швейцарский рабочий упал в раскаленный алюминий и выжил

Швейцарский рабочий упал в чан с расплавленным алюминием, но чудом смог и выжить.

В швейцарском городе Санкт-Галлен рабочий одного из местных предприятий, не удержал равновесие и упал в чан с раскаленным алюминием, сообщает полиция страны. Температура металла составляла 720 градусов Цельсия.

"Он смог подтянуться и подняться на ноги, но получил ожоги и травмы", - комментируют случай в полицейском управлении.

Пострадавшего доставили в больницу и оказали помощь.