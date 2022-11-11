Восстановление энергетической инфраструктуры обойдется Украине в 203 млн долларов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для восстановления энергетической инфраструктуры стране необходимо как минимум 203 млн долларов.

Он пояснил, что в такую сумму обойдется возобновление работы ТЭЦ и ТЭС, объектов распределения электроэнергии.

Шмыгаль уточнил, что Украине придется быть подготовиться в различным сценариям, включая чрезвычайные ситуации.

Он также отметил, что плановые отключения электроэнергии в стране будут продолжаться.