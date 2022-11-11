Восстановление энергетической инфраструктуры обойдется Украине в 203 млн долларов
2022-11-11 22:26
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для восстановления энергетической инфраструктуры стране необходимо как минимум 203 млн долларов.
Он пояснил, что в такую сумму обойдется возобновление работы ТЭЦ и ТЭС, объектов распределения электроэнергии.
Шмыгаль уточнил, что Украине придется быть подготовиться в различным сценариям, включая чрезвычайные ситуации.
Он также отметил, что плановые отключения электроэнергии в стране будут продолжаться.
Опубликовано: Светлана Репина
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