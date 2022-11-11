Шмыгаль: Киеву требуется $203 миллиона на ремонт энергоинфраструктуры Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на ремонт украинской энергоинфраструктуры требуется $203 миллиона.

11 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на заседания правительства страны озвучил сумму, которая потребуется на восстановления повреждённых украинских ТЭЦ и ГЭС, а также приведение в порядок объектов операторов системы распределения электроэнергии.

Шмыгаль утверждает, что для проведения ремонтных работ на повреждённых объектах энергетической инфраструктуры «по скромным подсчётам» потребуется около двухсот трёх миллионов долларов.