Шмыгаль: Киеву требуется $203 миллиона на ремонт энергоинфраструктуры Украины
2022-11-11 22:32
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на ремонт украинской энергоинфраструктуры требуется $203 миллиона.
11 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на заседания правительства страны озвучил сумму, которая потребуется на восстановления повреждённых украинских ТЭЦ и ГЭС, а также приведение в порядок объектов операторов системы распределения электроэнергии.
Шмыгаль утверждает, что для проведения ремонтных работ на повреждённых объектах энергетической инфраструктуры «по скромным подсчётам» потребуется около двухсот трёх миллионов долларов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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