У «Северных потоков» перед терактами находились суда с отключенными локационными датчиками
2022-11-11 23:17
По информации аналитической компании SpaceKnow, перед подрывом газопроводов «Северный поток» поблизости находились два неопознанных судна.
Сообщается, что локационные датчики на них были отключены. Длина кораблей составляла 95-130 м.
В компании утверждают, что эти суда прошли в нескольких километрах от тех мест, где впоследствии были обнаружены утечки.
При проведении анализа спутниковых снимков за 90 дней специалисты SpaceKnow зафиксировали 25 судов, но у 23 из них опознавательные системы работали в штатном режиме.
Опубликовано: Светлана Репина
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