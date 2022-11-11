У «Северных потоков» перед терактами находились суда с отключенными локационными датчиками

По информации аналитической компании SpaceKnow, перед подрывом газопроводов «Северный поток» поблизости находились два неопознанных судна.

Сообщается, что локационные датчики на них были отключены. Длина кораблей составляла 95-130 м.

В компании утверждают, что эти суда прошли в нескольких километрах от тех мест, где впоследствии были обнаружены утечки.

При проведении анализа спутниковых снимков за 90 дней специалисты SpaceKnow зафиксировали 25 судов, но у 23 из них опознавательные системы работали в штатном режиме.