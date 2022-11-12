Глава СНБО Украины Данилов заявил, что Киев не намерен останавливать конфликт с Россией

Украина не намерена замораживать конфликт с Российской Федерацией, заявил Данилов.

Глава Службы национальной безопасности Украины Данилов высказался о конфликте с Российской Федерацией.

По словам Данилова, Украина не намерена замораживать конфликт, так как страна должна возвращать утраченные территории.

"Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Нам нужно освобождать наши территории независимо от погоды и времени года. Никакой остановки мы не можем допустить, там есть наши люди, мы видим, как они страдают", - сказал он.