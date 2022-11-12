Молоко действительно помогает заснуть

Это не избитый шаблон, учёные привели доказательства, что содержащаяся в напитке аминокислота триптофан, помогает вырабатывать серотонин – гормон, отвечающий за хороший сон.

Другие продукты, содержащие триптофан – мясо индейки и орехи, особенно миндаль.

А вот помешать крепкому сну могут может другая аминокислота – тирозин, которой богаты бекон, авокадо, красное вино, малина, сыр, ветчина.