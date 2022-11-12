Сон днём может как помочь, так и навредить

Здесь всё зависит от правильно выбранной дозировки. После обеда температура нашего тела слегка снижается, именно поэтому двигаться становится тяжелее, возникает желание прилечь.

Врачи после ряда исследований пришли к выводу, что, если днём позволить себе немного подремать, то это сократит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 40%!

Неслучайно многие крупные компании практикуют дневной сон для своих сотрудников.

Здесь главное не переборщить и не погрузиться в фазу глубокого сна, а именно подремать минут 15-20. В противном случае рискуете остаток дня провести, зевая и клюя носом.