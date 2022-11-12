До сих пор самым дорогостоящим дизайнерским объектом считается алюминиевый шезлонг Lockheed Lounge
2022-11-12 03:58
Lockheed Lounge, который создал дизайнер из Австралии Марк Ньюсон. В апреле 2015 года на аукционе в Лондоне его продали за 2 434 500 английских фунтов.
Свою известность этот биоморфный предмет получил после того, как засветился в клипе на песню Rain, которую исполнила Мадонна.
Певица возлежала на оригинальном металлическом объекте, который стоял на 3-х опорах, отделанных резиной, весьма фундаментальных.
Сам шезлонг выполнен из усиленного фибергласс-пластика, снаружи тонкие алюминиевые пластины скреплены со всех 4-х сторон.
Своё название Lockheed Lounge модель получила в честь американской аэрокосмической компании.
Опубликовано: Антон Райт
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