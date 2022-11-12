До сих пор самым дорогостоящим дизайнерским объектом считается алюминиевый шезлонг Lockheed Lounge

Lockheed Lounge, который создал дизайнер из Австралии Марк Ньюсон. В апреле 2015 года на аукционе в Лондоне его продали за 2 434 500 английских фунтов.

Свою известность этот биоморфный предмет получил после того, как засветился в клипе на песню Rain, которую исполнила Мадонна.

Певица возлежала на оригинальном металлическом объекте, который стоял на 3-х опорах, отделанных резиной, весьма фундаментальных.

Сам шезлонг выполнен из усиленного фибергласс-пластика, снаружи тонкие алюминиевые пластины скреплены со всех 4-х сторон.

Своё название Lockheed Lounge модель получила в честь американской аэрокосмической компании.