Вашингтон продолжит поставлять Киеву вооружения

США будут продолжать поставки оружия в Украину для укрепления позиций страны на поле боя.

Соединенные Штаты будут продолжать поставлять в Украину вооружения для укрепления ее позиций на линии фронта, заявил помощник главы Белого дома Джейк Салливан.

"Позиция Вашингтона остается неизменной. Мы сделаем все возможное, чтобы позиции Украины на фронте укреплялись", - сказал он.

С начала проведения специальной военной операции в Украине США выделили на обеспечение безопасности этой страны 18,6 миллиардов долларов.