Вашингтон продолжит поставлять Киеву вооружения
2022-11-12 08:05
США будут продолжать поставки оружия в Украину для укрепления позиций страны на поле боя.
Соединенные Штаты будут продолжать поставлять в Украину вооружения для укрепления ее позиций на линии фронта, заявил помощник главы Белого дома Джейк Салливан.
"Позиция Вашингтона остается неизменной. Мы сделаем все возможное, чтобы позиции Украины на фронте укреплялись", - сказал он.
С начала проведения специальной военной операции в Украине США выделили на обеспечение безопасности этой страны 18,6 миллиардов долларов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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