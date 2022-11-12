Германия заявила, что намеренно не поддержала санкции против российского газа
2022-11-12 08:12
ФРГ учитывая зависимость многих стран ЕС от российского газа намеренно тормозила введение санкций в этом секторе, заявил в пятницу, 11 ноября канцлер Шольц.
«Мы не налагали санкции на газ. Санкций против газа нет. Ни Германия, ни ЕС, ни страны G7 не вводили санкций», ― рассказал канцлер ФРГ слушателям NDR.
Он отметил, что восточноевропейские страны зависят от российского газа порой на 90%, тогда, как сама немецкая экономика всего на половину.
Как ранее отмечали немецкие депутаты, ФРГ не может гарантировать безопасную зиму в плане энергоснабжения, даже при 100% заполненных хранилищах.
Опубликовано: Тарас Медведев
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