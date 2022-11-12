Делегация России может столкнуться с изоляцией на саммите G20 на Бали

Учитывая повестку выступления делегации России, которую уже озвучили в российском МИД, страны ЕС и Великобритания будут бойкотировать выступления российских спикеров, считают источники газеты Telegraph.

«Мы пытаемся работать с партнерами, чтобы показать очень-очень-очень убедительно, что международное сообщество думает о… незаконных действиях России… Это означает также препятствовать их встречам с Лавровым или кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию, или сделать так, чтобы люди выходили, когда Россия выступает», — цитирует издание одного из европейских дипломатов.

Отметим, что одним из вопросов, который Россия поднимет на саммите «Большой двадцатки» станет вопрос продовольственной безопасности.

Та позиция, с которой ЕС скупает украинское зерно, прикрываясь защитой голодающих стран, должна быть более ясна участникам встречи преуспевающих стран.

С другой стороны, издание отмечает, что Россию, несомненно, поддержит Пекин и другие дружественные страны и они могут создать коалицию в перевес Западу.