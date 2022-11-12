Демократической партии нужно всего одно место для контроля над сенатом США
2022-11-12 09:22
Для контроля над сенатом США демократам нужно всего одно место, республиканской партии - два.
Демократическая и Республиканская партии заняли по 49 мест в верхней палате парламента США, для контроля над сенатом демократом нужно лишь одно место, передает CNN.
В свою очередь республиканцам необходимо два места, так как голос вице-президента США Камалы Харрис является решающим при равенстве сторон. Харрис представляет Демократическую партию.
Исход борьбы решит подсчет голосов в штате Невада, пишет CNN.
Опубликовано: Максим Алексеев
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