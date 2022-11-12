Китайцы создали штурмовых роботов-собак для проведения спецопераций
2022-11-12 09:42
Китайские инженеры давно дали понять, что одни из лучших в мире по внедрению новейших технических средств в ВПК.
На днях компания Beijing Blood Wing Technology Co, Ltd. Презентовала работу своего нового робота.
Собака-штурмовик, кроме прочих достоинств в проведении телеметрической разведки, оснащена гранатометом и пулеметом.
Такого бота можно доставлять к месту проведения спецоперации на беспилотной авиации, отмечают в компании.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Китайцы создали штурмовых роботов-собак для проведения спецопераций
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