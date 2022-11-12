Китайцы создали штурмовых роботов-собак для проведения спецопераций

До сих пор самым дорогостоящим дизайнерским объектом считается алюминиевый шезлонг Lockheed Lounge

Lockheed Lounge, который создал дизайнер из Австралии Марк Ньюсон. В апреле 2015 года на аукционе в Лондоне его продали за 2 434 500 английских фунтов.

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