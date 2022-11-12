Портал «Мир квартир»: жители регионов России на границе с Украиной распродают жилье

Портал недвижимости «Мир квартир» сообщило об увеличении предложений о продаже жилья в районах, граничащих с Украиной на 40%.

Жители соседних с Украиной регионов России активно распродают жилье, сообщает портал "Мир квартир". В некоторых районов количество предложений выросло на 40%, сообщает портал "Мир квартир",

По сообщению портала, лидируют Белгородская и Курская области. В этих регионах количество предложений о продаже жилья выросло на 48%. В Воронежской и Брянской областях этот показатель составил в среднем 20%.