Для обучения операторов «Ланцетов» карту Украины оцифровали

Для проведения виртуальной симуляции специалисты ZALA Aero оцифровали карту Украины, сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник в компании разработчике.

«Карта всей Украины была оцифрована для обучения операторов российских дронов-камикадзе "Изделие-51" и "Изделие-52" (раньше – "Ланцет"), которые применяются в ходе спецоперации», - говорится в сообщении.

Разработчик также представил агентству ряд скриншотов обучающей программы, где виртуальная реальность максимально приближена к конкретным объектам на карте.

Судя по местности обучение проходит, в том числе, на объектах в Западной Украине.