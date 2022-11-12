Для обучения операторов «Ланцетов» карту Украины оцифровали
2022-11-12 10:04
Для проведения виртуальной симуляции специалисты ZALA Aero оцифровали карту Украины, сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник в компании разработчике.
«Карта всей Украины была оцифрована для обучения операторов российских дронов-камикадзе "Изделие-51" и "Изделие-52" (раньше – "Ланцет"), которые применяются в ходе спецоперации», - говорится в сообщении.
Разработчик также представил агентству ряд скриншотов обучающей программы, где виртуальная реальность максимально приближена к конкретным объектам на карте.
Судя по местности обучение проходит, в том числе, на объектах в Западной Украине.
Опубликовано: Тарас Медведев
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