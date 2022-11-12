Космический корабль Китая «Тянчжоу-5» установил мировой рекорд

Китайский космический грузовик «Тянчжоу-5» установил мировой рекорд, состыковавшись с «Тяньгун» через два часа после полета.

Космический грузовой корабль "Тянчжоу-5" установил новый мировой рекорд, состыковавшись с орбитальной станцией «Тяньгун» всего через два часа после запуска с космодрома, сообщили в управлении пилотируемых программ Китая.

"Ракета-носитель "Чанчжэн-7-Y-Y6" с грузовым кораблем "Тянчжоу-5" стартовала с космодрома Венчан в 10.03 12 ноября 2022 года, а уже в 12.10 состыковалась с орбитальной станцией "Тяньгун", - рассказали в агентстве.

Грузовик доставил необходимые расходные материалы для работы трех китайских космонавтов, которых отправят на станцию до конца этого года.